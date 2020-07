Decreto determina novas restrições contra a Covid-19 em Cascavel

Continua após publicidade

Prefeitura de Cascavel, aumentou as restrições na cidade após a 15 morte por coronavírus. O decreto começa a valer a partir de segunda-feira (15) e determina O fechamento completo do comércio no sábado (20) e no domingo (21), sendo permitida apenas a abertura de hospitais, farmácias e laboratórios.

De acordo com a administração municipal, a medida foi definida com base nos apontamentos e análise do comitê de crise do gabinete da prefeitura e atende recomendações do Centro de Operações de Emergências (COE).

Medidas

Toque de recolher às 20 horas: Exceção do toque de recolher para hospitais, farmácias e laboratórios. Comércio e serviços em geral poderão funcionar de segunda a sexta-feira das 9h30 às 17h30. Exceção aos mercados, bares, lanchonetes e postos de combustíveis que poderão permanecer até as 19h. Exceção às panificadoras que poderão abrir entre as 6h e 19h. Exceção aos restaurantes e food truck que poderão atender por delivery até as 22 horas. Ficam suspensas as gratuidades no transporte coletivo, e o serviço funcionará com tabela especial de horários, com início às 6h e encerramento às 19h. Exceto pessoa com deficiênciaHaverá fechamento completo no sábado (20) e no domingo (21). Será permitida apenas a abertura de hospitais, farmácias e laboratórios

15ª morte confirmada

A 15ª morte causada pela Covid-19 foi confirmada neste domingo (14) pela Prefeitura de Cascavel. A vítima é uma mulher de 77 anos, que morreu na quinta-feira (11).