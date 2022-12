Decorações de Natal são alvos de roubo e vandalismo no PR; vídeo

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os crimes aconteceram neste final de semana, entre sábado (03) e a madrugada desta segunda-feira (05)

As decorações natalinas de três cidades do Norte do Paraná foram alvos de vandalismo e roubo, neste final de semana, entre sábado (03) e a madrugada desta segunda-feira (05). Câmeras de segurança registraram a ação em Bela Vista do Paraíso. Criminosos também agiram em Londrina e Rolândia.

continua após publicidade .

Na Avenida Saul Elkind, em Londrina, diversas estruturas foram encontradas retorcidas, tombadas e com cabeamentos elétricos arrebentados. Os funcionários da empresa Ativa Atacado, responsável pela manutenção da decoração, se deparam com os estragos na manhã de sábado (03), quando foram realizar manutenções no local.

LEIA MAIS: PM lança Operação Natal e reforça a segurança em todo o Paraná

continua após publicidade .

Conforme informações de comerciantes locais, uma caminhonete invadiu o canteiro lateral da via durante a madrugada e, em seguida, o motorista roubou as estruturas. Um boletim de ocorrência foi registrado, e a segurança deve ser reforçada.





Rolândia

No município de Rolândia, mais de 10 fios elétricos dos enfeites de Natal colocados nas Avenidas Romário Martins e Castro Alves, localizadas na área central, foram furtados na madrugada desta segunda-feira (05).

continua após publicidade .

Além disso, diversas estruturas ao longo das vias foram vandalizadas. A orientação da Prefeitura Municipal é que a população denuncie caso presencie um caso de roubo ou vandalismo.





Bela Vista do Paraíso

Em Bela Vista do Paraiso, câmeras de segurança registraram dois homens atacando as decorações natalinas neste final de semana. De acordo com o prefeito do Município, Fabrício Pastore, conhecido como Jacaré, os suspeitos já foram identificados. “Não foi roubo, foi vandalismo”, apesar de parte da decoração ter sido destruída, nenhum roubo foi registrado.

continua após publicidade .

Assista:

null - Vídeo por: tnonline





Informações RicMais.



Siga o TNOnline no Google News