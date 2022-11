Decorações começam a ser instaladas para a 'Maringá Encantada'; veja

Da Redação

A tão esperada Maringá Encantada terá início nesta sexta-feira (18), com um show gratuito do cantor Lucas Lucco, na Praça da Catedral às 21h. As preparações das decorações natalinas já começaram e os habitantes da cidade movimentam as redes sociais com registros. Assista no final da matéria.

Neste ano, a nova versão do famoso túnel de luz possui uma ideia diferente do elaborado até então: as pessoas sairão de um e já encontrarão outro. Entre as estruturas haverá uma árvore de Natal perfeitamente enquadrada com a Igreja, simbolizando a saída do ano 2022 e a entrada em 2023.

LEIA MAIS: Maringá Encantada terá pista de patinação no gelo; veja a programação

Ainda na sexta-feira (18), a Cidade Canção conta com a chegada do Papai Noel e sua caravana, além da inauguração de todas as luzes natalinas. A Prefeitura de Maringá investirá em 200 quilômetros de cordões de LED, em 2,9 mil árvores por toda a cidade, nas avenidas e em 25 praças.

Moradores já começaram a postar nos seus perfis das redes sociais registros das luzes que encantam toda a região Norte do Paraná. Neste domingo (13), Marli Andrade fez uma publicação no seu Instagram, sendo possível ver o túnel já tomando forma.

Assista:





Fonte: Informações GMC Online.

