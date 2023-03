Darci Piana assume o Governo do Paraná por duas semanas

Da Redação

Ratinho e Darci Piana

Com a viagem do governador Carlos Massa Ratinho Junior para uma missão de duas semanas na Ásia, o vice-governador Darci Piana assume a partir deste domingo (05) o Governo do Paraná. Esta é a primeira vez neste mandato que Piana fica à frente do comando do Palácio Iguaçu, cargo no qual deverá permanecer até o dia 20 de março, quando o governador retorna às suas atividades em solo nacional.

Piana, que assumiu a vice-governadoria em 2019, já ocupou o cargo de governador do Estado em outras oportunidades durante o primeiro mandato do governador Ratinho Junior, com as viagens dele para Estados Unidos, China, França, Espanha e Emirados Árabes Unidos. Nessa semana ele já comanda a apresentação do resultado final do Verão Maior Paraná e vai participar da ExpoParanavaí e da ExpoUmuarama.

Natural de Carazinho, no Rio Grande do Sul, Piana é economista, contador e empresário. Ele presidiu o Sistema Fecomércio Sesc Senac Paraná, cargo para o qual foi reeleito sucessivas vezes e do qual permanece licenciado. Também foi presidente do Paraná Clube, do Sindicato do Comércio Varejista de Veículos, Peças e Acessórios no Estado do Paraná, do Conselho do Paranacidade e do Conselho Deliberativo do Sebrae/PR. É, ainda, membro da Academia Paraense de Letras.

MISSÃO – Esta é a primeira missão internacional do Governo do Paraná em 2023, e tem como principal objetivo a expansão das relações comerciais das empresas paranaenses com os mercados do Japão e da Coreia do Sul, em especial para a produção de carne suína do Estado. A comitiva também deverá fazer apresentações sobre o projeto da Nova Ferroeste a potenciais investidores estrangeiros do setor de transportes.

Além do governador, embarcam para a missão o secretário de Indústria, Comércio e Serviços, Ricardo Barros; o secretário da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara; o secretário de Planejamento, Guto Silva; o presidente da Invest Paraná, Eduardo Bekin; o diretor de Relações Internacionais e Institucionais da Invest Paraná, Giancarlo Rocco; e o coordenador do Plano Estadual Ferroviário, Luís Henrique Fagundes.

Entre os representantes do setor produtivo que acompanharão a agenda, estão o superintendente do Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Paraná (Ocepar), Robson Mafioletti; o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep), Carlos Valter Martins Pedro; e a gerente de Relações Governamentais do Sistema Fiep, Letícia Yumi. O deputado federal Luiz Nishimori e o deputado estadual Marcel Micheletto também participam dos encontros.

