C.Vale teria impedido funcionários de participar de velório de colegas

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A cooperativa C.Vale, em Palotina, no Oeste do Paraná, teria impedido os funcionários de irem ao velório dos colegas que morreram após uma explosão em um dos silos na tarde da última quarta-feira (26). Nesta sexta-feira (28), sete haitianos e um brasileiro são velados na cidade. O Ministério Público do Trabalho (MPT) acionou juridicamente a empresa.

continua após publicidade

O pedido do MPT foi apresentado nesta quinta-feira (27), em caráter de urgência, e acolhido pela Justiça na madrugada desta sexta (28). À RPC, a cooperativa do agronegócio afirmou que os trabalhadores não foram impedidos e que emitirá uma nota sobre o assunto.

- LEIA MAIS: Buscas por trabalhador soterrado após explosão entram no terceiro dia

continua após publicidade

O MPT sustentou que tanto trabalhadores brasileiros quanto haitianos foram impedidos pela direção de participar das últimas despedidas. O órgão também argumentou que tentou contato com o jurídico da cooperativa para negociação, mas não teve resposta.

O juiz do trabalho, Alexandre Campana Pinheiro, entendeu que eventual impedimento "viola os mais basilares princípios do direito humano". A decisão diz que cada funcionário, mesmo os terceirizados, poderão participar dos velórios pelo período de pelo menos duas horas. Em caso de violação, o magistrado previu multa de R$ 20 mil por funcionário impedido.

Até o momento das publicação, a cooperativa não havia publicado a nota sobre o caso. As informações são do g1 Paraná.

Siga o TNOnline no Google News