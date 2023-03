Curso de desenvolvedor de sistemas do BRDE forma 632 alunos de escolas

Da Redação

Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE)

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) promoveu nesta terça-feira (28), em parceria com o Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) e Parque Tecnológico da PUCRS (Tecnopuc), a formatura de 632 alunos de escolas públicas do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, integrantes do programa Dev the Devs, que oferece formação inicial para desenvolvedores de sistemas, de forma gratuita.

O evento, em formato híbrido, foi realizado no Tecnopuc, em Porto Alegre (RS), com participação da diretoria do BRDE, parceiros estratégicos do programa, com transmissão simultânea pelo YouTube.

Com início no segundo semestre do ano passado, o curso ofertou 2.100 vagas para alunos acima de 16 anos, estudantes do Ensino Médio da rede pública no Sul. Houve 3 mil inscrições com 50% das vagas destinadas às meninas. Foram 345 formandos no Rio Grande do Sul, 134 em Santa Catarina e 153 no Paraná.

O presidente do BRDE, Wilson Bley Lipski, parabenizou os formandos e destacou a importância da área da tecnologia quando se trata de oportunidades no mercado de trabalho. “Somos gratos aos parceiros e renovamos o interesse em continuar esse programa tão inovador. O BRDE quer ter novas habilidades, em estar presente no diálogo com a sociedade e apresentar soluções para criar o desenvolvimento econômico da região, mas, principalmente, o desenvolvimento social”, completou.

O diretor de Operações do banco, Otomar Vivian, reforçou o papel do BRDE na promoção da educação. “Só existe um caminho, o da educação. Não há como pensar em desenvolvimento sem tecnologia e sem educação. Por isso desejo vida longa ao Dev the Devs”, afirmou.

CONTEÚDO ONLINE – Durante os últimos seis meses, os jovens tiveram acesso aos conteúdos 100% online, com foco em conceitos de computação e de pensamento computacional, e contato com algumas linguagens de programação. Além disso, os estudantes participaram de encontros virtuais, oficinas sobre carreira e mercado de trabalho e de mentorias individuais com profissionais das áreas da TI.

Brenda Meira, uma das estudantes presentes no evento, que estuda e reside em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba, ressaltou a importância dos professores ao longo do curso. “As mentorias tiveram um papel fundamental no projeto. Elas vão nos introduzir no mercado de trabalho de forma muito mais fácil, certamente renderão frutos para a nossa carreira", afirmou.

PARCERIAS – Foram parceiros da segunda edição do Dev the Devs, junto com o BRDE e o CAF, as seguintes organizações: Reginp (Rede Gaúcha de Inovação), Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul, Sistema Estadual de Parques Tecnológicos do Paraná, Acate (Associação Catarinense de Tecnologia), Hotmilk (Ecossistema de Inovação da PUCPR), Junior Achievement RS e Secretaria da Educação de Santa Catarina.

