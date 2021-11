Curitibana retira 32 quilos de tumor da perna após cirurgia

Da Redação

Uma nova vida começa para a curitibana Karina Andressa Rodini, de 31 anos. Ela passou pela tão esperada cirurgia de retirada de um tumor da perna que pesava 35 quilos e vem se recuperando desde o dia 16 de novembro. O procedimento durou 12 horas e foi realizado por médicos brasileiros e por um especialista dos Estados Unidos, que conseguiram eliminar em torno de 32 quilos do tumor. Na quarta-feira (22), ela recebeu alta médica.

continua após publicidade .

"Passando para avisar que a cirurgia foi um sucesso. Foram retirados 30 quilos do tumor. Ainda estou bem inchada e me recuperando na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), as lesões são bem grandes e pegam no meio das costas (dos dois lados) até as pernas. Estão cuidando muito bem de mim por aqui", escreveu no Instagram, onde conta com mais de 52 mil seguidores.

Ela ainda relatou que não está conseguindo responder todas as mensagens e agradeceu o carinho de todos. "Não estou conseguindo responder todas as mensagens (são muitas). Obrigada por tanto carinho, oração, e preocupação comigo. Gratidão, ainda estou muito ansiosa e assimilando tudo o que está acontecendo, mas assim que puder, eu volto, e falo com vocês", acrescentou Karina.

continua após publicidade .

Quando tinha menos de dois anos, ela foi diagnosticada de neurofibromatose, doença sem cura e sem tratamento específico comprovado, que tem como principal sintoma o aparecimento de nódulos e tumores na pele (neurofibromas) de variados tamanhos.

Veja os posts de Karina:

Karina vem se recuperando bem da cirurgia: