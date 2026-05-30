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Curitiba terá primeiro ponto de ónibus com chamada de vídeo para segurança de passageiros

Passageiro em situação de perigo ou vulnerabilidade poderá acionar gratuitamente um botão de chamada de vídeo e entrar em contato com atendentes

Escrito por Da Redação
Publicado em 30.05.2026, 16:17:03 Editado em 30.05.2026, 16:16:58
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Curitiba terá primeiro ponto de ónibus com chamada de vídeo para segurança de passageiros
Autor O projeto transforma painéis digitais de pontos de ônibus em telas de atendimento remoto por videochamada - Foto: Divulgação

Curitiba ganha nesta segunda-feira (1º de junho) o primeiro ponto de ônibus Abrigo Amigo em parceria com as empresas Eletromídia e Claro. O projeto transforma painéis digitais de pontos de ônibus em telas de atendimento remoto por videochamada para oferecer companhia e segurança a passageiros que estão sozinhos à noite aguardando ônibus, especialmente mulheres.

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O primeiro ponto começa a funcionar na Avenida Marechal Deodoro, 555, em frente ao prédio da Receita Federal, no Centro. O passageiro que se encontrar em situação de perigo ou vulnerabilidade poderá acionar gratuitamente um botão de chamada de vídeo e entrar em contato com um atendente, que poderá fazer companhia até a chegada do ônibus ou acionar o Centro de Controle Operacional (CCO) da Urbanização de Curitiba (Urbs) para encaminhar o caso à Guarda Municipal, Polícia Militar (PM), Fundação de Ação Social (FAS) ou Secretaria Municipal de Saúde, conforme a situação. A funcionalidade estará disponível para os passageiros das 20h às 5h.

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Estarão no lançamento o prefeito Eduardo Pimentel, o presidente da Urbs Ogeny Pedro Maia Neto, o CRO da Eletromídia José Carlos Angelucci Jr., a diretora regional de operações da Claro Isabel Neves Maciel, o diretor da Claro para regional Sul Marcelo Repetto, e a gerente de trade marketing da Claro para a região sul Andrea Santos.

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Abrigo amigo atendimento remoto Curitiba PONTO DE ÔNIBUS segurança pública tecnologia no transporte
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