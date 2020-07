Curitiba tem mais quatro mortes por covid-19

Continua após publicidade

A Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba divulgou, nesta quinta-feira (11/6), 46 novos casos de covid-19 e mais quatro óbitos causados pela doença. Ao todo, desde o início da epidemia na capital paranaense, já foram registrados no município 1.665 casos confirmados e 71 óbitos. Dentre os casos confirmados, 1.226 já estão recuperados.

Curitiba investiga ainda outros 326 casos e já descartou 2.325.

Além dos 71 óbitos confirmados até agora, 328 mortes foram descartadas e 9 estão em investigação para covid-19.

Entre os 4 novos óbitos registrados, todos eram idosos (64, 69, 79 e 93 anos) e estavam internados na última semana em diferentes hospitais de Curitiba.

Internamentos

Atualmente, 152 pacientes confirmados com a covid-19 estão internados em hospitais públicos e privados da capital paranaense, 64 deles em UTI.

A taxa de internamento das UTIs do SUS exclusivas para covid-19 na capital é de 68% - todos aqueles que deram entrada no internamento com sintomas suspeitos de síndromes respiratórias agudas graves vão para leitos exclusivos covid-19 e não apenas os com casos confirmados.

Com informações da Prefeitura Municipal de Curitiba