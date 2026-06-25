Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Paraná

publicidade
“SÓSIA INFORMAL”

Curitiba tem “Ancelotti brasileiro”: porteiro vira atração por semelhança com técnico da Seleção

Morador da capital paranaense diz que comparação aumentou após chegada do treinador ao Brasil; além do trabalho no prédio, ele também é pastor

Escrito por Da Redação
Publicado em 25.06.2026, 10:36:48 Editado em 25.06.2026, 10:40:38
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Curitiba tem “Ancelotti brasileiro”: porteiro vira atração por semelhança com técnico da Seleção
Autor Foto: Colaboração RPC

O porteiro Claudineto Melo da Silva, que trabalha em um edifício na capital paranaense, tem despertado a curiosidade de moradores e frequentadores do local por um motivo inusitado: a semelhança física com o técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti.

- LEIA MAIS: Veja possíveis adversários e datas dos jogos do Brasil no mata-mata da Copa

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O que começou como uma observação pontual acabou virando rotina. Segundo ele, a comparação passou a ser mais frequente depois que o treinador italiano assumiu oficialmente compromissos no Brasil.

“Bem antes, quando o Ancelotti estava na Europa, alguém chegou e perguntou para mim: ‘Alguém já te achou parecido com o Ancelotti?’. Aí eu disse: ‘Ainda não’. Falaram: ‘É, você é parecido’. Depois que ele veio ao Brasil, aí aumentou a demanda das pessoas acharem parecido. De repente, na fila do ônibus, no ônibus... Foto ainda não chegaram a pedir”, relata.

Além do rosto semelhante ao do treinador da Seleção, outro detalhe chama atenção: o hábito de mascar chiclete, o que reforça ainda mais a associação feita por quem cruza seu caminho no dia a dia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Apesar da curiosidade que desperta, Claudineto mantém uma rotina bastante diferente da do “sósia famoso”. No trabalho, ele atua como porteiro e responsável pelo atendimento ao público no prédio onde trabalha. Fora do expediente, exerce também a função de pastor, conciliando as duas atividades.

Entre as conversas informais com colegas e moradores, ele ainda se diverte com o universo do futebol. Antes da partida da Seleção Brasileira contra a Escócia, nesta quarta-feira (24), chegou a fazer uma previsão bem-humorada sobre o placar. “Apostei em 2 a 0 para o Brasil”, disse.

Enquanto Carlo Ancelotti segue à frente da Seleção nos gramados, em Curitiba o “Ancelotti paranaense” segue ganhando atenção por onde passa ainda que, por enquanto, mais na base da curiosidade do que de pedidos de foto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
carlo ancelotti Claudineto Melo cultura popular futebol Brasil Porteiro Curitibano Semelhança Famosa
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV