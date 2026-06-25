Curitiba tem “Ancelotti brasileiro”: porteiro vira atração por semelhança com técnico da Seleção

O porteiro Claudineto Melo da Silva, que trabalha em um edifício na capital paranaense, tem despertado a curiosidade de moradores e frequentadores do local por um motivo inusitado: a semelhança física com o técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti.

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O que começou como uma observação pontual acabou virando rotina. Segundo ele, a comparação passou a ser mais frequente depois que o treinador italiano assumiu oficialmente compromissos no Brasil.

“Bem antes, quando o Ancelotti estava na Europa, alguém chegou e perguntou para mim: ‘Alguém já te achou parecido com o Ancelotti?’. Aí eu disse: ‘Ainda não’. Falaram: ‘É, você é parecido’. Depois que ele veio ao Brasil, aí aumentou a demanda das pessoas acharem parecido. De repente, na fila do ônibus, no ônibus... Foto ainda não chegaram a pedir”, relata.

Além do rosto semelhante ao do treinador da Seleção, outro detalhe chama atenção: o hábito de mascar chiclete, o que reforça ainda mais a associação feita por quem cruza seu caminho no dia a dia.

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Apesar da curiosidade que desperta, Claudineto mantém uma rotina bastante diferente da do “sósia famoso”. No trabalho, ele atua como porteiro e responsável pelo atendimento ao público no prédio onde trabalha. Fora do expediente, exerce também a função de pastor, conciliando as duas atividades.

Entre as conversas informais com colegas e moradores, ele ainda se diverte com o universo do futebol. Antes da partida da Seleção Brasileira contra a Escócia, nesta quarta-feira (24), chegou a fazer uma previsão bem-humorada sobre o placar. “Apostei em 2 a 0 para o Brasil”, disse.

Enquanto Carlo Ancelotti segue à frente da Seleção nos gramados, em Curitiba o “Ancelotti paranaense” segue ganhando atenção por onde passa ainda que, por enquanto, mais na base da curiosidade do que de pedidos de foto.