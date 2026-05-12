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CONGESTIONAMENTO

Curitiba supera São Paulo e se torna a capital com maior tempo perdido no trânsito

Frota da capital paranaense cresceu 10,4% em um ano

Escrito por Da Redação
Publicado em 12.05.2026, 18:11:30 Editado em 12.05.2026, 18:11:27
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Curitiba supera São Paulo e se torna a capital com maior tempo perdido no trânsito
Autor Motoristas da capital paranaense perdem, em média, 135 horas anuais presos em congestionamentos durante os horários de pico - Foto: Albari Rosa/Arquivo AEN

Curitiba assumiu a liderança entre as grandes cidades brasileiras no ranking de tempo perdido no trânsito, superando inclusive a capital paulista. De acordo com um levantamento do Instituto de Logística e Supply Chain (ILOS), os motoristas da capital paranaense perdem, em média, 135 horas anuais presos em congestionamentos durante os horários de pico. O índice coloca a cidade à frente de São Paulo, onde o tempo gasto em engarrafamentos é de 132 horas por ano, apesar de a metrópole paulista possuir uma população cerca de 526% maior que a de Curitiba.

-LEIA MAIS: Contrabando de canetas emagrecedoras pelo PR deve movimentar R$ 2 bi em 2026

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A piora na mobilidade urbana curitibana é explicada, sobretudo, pelo crescimento acelerado da frota local. Dados do Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR) revelam que, em janeiro de 2026, a cidade ultrapassou pela primeira vez a marca de 1,8 milhão de veículos ativos. Com um aumento de 10,4% em comparação ao mesmo período do ano anterior — o equivalente a 170 mil novos registros em doze meses —, a capital atingiu a proporção de 0,99 veículo por habitante, o que significa praticamente uma unidade para cada morador. Desse total, os automóveis somam mais de 1 milhão de unidades, seguidos por quase 290 mil motocicletas.

Em resposta, a Prefeitura de Curitiba informou que investe em tecnologia e infraestrutura para tentar mitigar os gargalos. Entre as medidas citadas estão a instalação de semáforos inteligentes em 1.300 cruzamentos, a revitalização de corredores viários em bairros como Jardim Botânico e Santa Felicidade e a restrição de estacionamento em vias saturadas durante horários de pico. A administração municipal também destacou que a malha viária da cidade é composta majoritariamente por vias com limites de velocidade reduzidos (30 km/h e 40 km/h) visando a segurança, o que impacta na média de velocidade geral.

A Superintendência de Trânsito (Setran) ressaltou ainda que Curitiba apresenta bons indicadores no setor público, com 27% da população utilizando transporte coletivo para o trabalho, índice superior à média nacional. Atualmente, a gestão municipal mantém o programa PRO Curitiba, que prevê o aporte de R$ 4,1 bilhões em obras de mobilidade e infraestrutura até o ano de 2028 para tentar reverter o cenário de lentidão nas vias da capital.

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