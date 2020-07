Curitiba soma 74 mortes por covid-19 e 1.718 casos confirmados

Continua após publicidade

A Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba, divulgou nesta sexta-feira (12/6) mais três óbitos de moradores da cidade pela covid-19. Com os registros, Curitiba soma 74 mortes pela doença.

As novas vítimas são duas mulheres e um homem. Uma das mulheres tinha 64 anos e doenças neurológica, cardiovascular e hipertensão; a outra, de 89 anos, tinha hipertensão, diabetes, doença cardiológica e alzheimer. Já o homem de 52 não apresentava doença prévia.

Os três óbitos aconteceram na última quinta-feira (11/6) e todas as vítimas estavam internados em diferentes hospitais de Curitiba.

Novos casos

O boletim mostra ainda 53 novos casos confirmados da doença em moradores da cidade. Até agora 1.718 pessoas testaram positivo para o novo coronavírus, dos quais 1.248 já estão recuperados da doença.

Há ainda outros 308 casos em investigação, aguardado resultado de exames, e 2.403 já foram descartados, desde o primeiro caso confirmado da doença na capital paranaense, em 11 de março.

Além dos 74 óbitos confirmados até agora, 332 mortes foram descartadas e seis estão em investigação para covid-19.

Internamentos

Atualmente, 155 pacientes confirmados com a covid-19 estão internados em hospitais públicos e privados da capital paranaense, 65 deles em UTI.

A taxa de internamento das UTIs do SUS exclusivas para covid-19 na capital é de 69% - todos aqueles que deram entrada no internamento com sintomas suspeitos de síndromes respiratórias agudas graves vão para leitos exclusivos covid-19 e não apenas os com casos confirmados.