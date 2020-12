Curitiba registra1.302 novos casos de Covid-19 - TNOnline

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

Curitiba registrou, nesta terça-feira (1º/12), 1.302 novos casos de Covid-19 e 13 óbitos de moradores da cidade infectados pelo novo coronavírus, conforme boletim da Secretaria Municipal da Saúde. Oito desses óbitos ocorreram nas últimas 48 horas.

As novas vítimas são quatro homens e nove mulheres, com idades entre 47 e 91 anos. Todos estavam internados em hospitais da capital e apenas um não tinha fator de risco para complicações da covid-19.

Até agora são 1.758 mortes na cidade provocadas pela doença neste período de pandemia.

Novos casosCom os novos casos confirmados, 80.062 moradores de Curitiba testaram positivo para a covid-19 desde o início da pandemia, dos quais 65.051 estão liberados do isolamento e sem sintomas da doença.

São 13.253 casos ativos na cidade, correspondentes ao número de pessoas com potencial de transmissão do vírus.

UTIs do SUSNesta terça-feira (1º/12), a taxa de ocupação dos 344 leitos está em 91%. Todos os pacientes que são internados com quadro de síndrome respiratória aguda grave vão para os leitos exclusivos covid-19 e não apenas os casos confirmados da doença. No momento restam 32 leitos livres.

Números da covid-19 em 1º de dezembro1.302 novos casos13 novos óbitos (8 nas últimas 48h)

Por, Bem Paraná