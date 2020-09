Curitiba registra mais 15 mortes por Covid-19 e secretária faz apelo - TNOnline

Continua após publicidade

A Secretaria Municipal da Saúde registrou nesta sexta-feira (7/8) mais 15 óbitos de moradores da cidade infectados pelo novo coronavírus. Com os novos dados, Curitiba chega a 675 vítimas da covid-19. As vítimas são sete homens e oito mulheres, com idades entre 49 e 93 anos. Oito óbitos ocorreram nas últimas 48 horas. Os demais foram entre 11 de julho e 4 de agosto. Dois dos 15 pacientes que morreram não tinham comorbidades. Os demais eram do grupo de risco para complicações da covid-19. Todos tiveram atendimento médico de serviços público e privado da capital. Durante a live, que teve divulgação também do painel semanal da Covid, a secretária Municipal de Saúde, Márcia Huçulak, fez um apelo aos curitibanos quanto ao Dia dos Pais. "Eu sei que as famílias gostam de confraternização, mas os dados do nosso painel mostram no caso das pessoas acima de 60 anos, em especial acima de 80 anos, já que 61% delas que tiveram contato com o Covid-19 em Curitiba internaram. Temos histórias tristes do Dias das Mães e não queremos repetir nos dias do Pais. Se for visitar os pais, distanciamento, máscara. Nada de abraço". Os dados do painel também mostram que 78% dos óbitos por coronavírus na capital paranaense foram de pessoas acima de 60 anos.

O boletim mostra mais 442 casos do novo coronavírus em moradores da cidade. Até agora, 23.221 pessoas testaram positivo para a covid-19 desde o início da pandemia, das quais 17.731 pessoas estão liberadas do isolamento e sem sintomas da covid-19. Há ainda outros 570 casos em investigação, aguardando resultado de exames.O total de casos ativos em Curitiba é de 4.815 que é o número de pessoas com potencial de transmissão do vírus. O dado foi comemorado pela secretária municipal de Saúde, Márcia Huçulak:"É um dos menores números de casos ativos nos últimos tempos. Ainda é cedo, mas pode significar uma melhora nos índices em Curitiba".

Bandeira laranja mantida, apesar da flexibilização de horários

A secretária municipal de Saúde, Márcia Huçulak, informou que a cidade mantém a bandeira de laranja de alerta para Coronavírus, apesar da flexibilização de horários no comércio de rua, shoppings, e restaurantes, que começou a valer na terça (4). "Nós tomamos essa medida para aliviar o transporte coletivo e reduzir a concentração de pessoas no mesmo horário. As restrições de fim de semana continua e no domingo somente as panificadoras vão abrir das 7 às 18 horas Nem loja de material de construção pode abrir, a não ser por delivery. Temos que evitar aglomeração", afirmou Márcia.

A secretária lembrou que para que a cidade não passe para bandeira vermelha, onde há um 'lockdown´, é preciso segurar a propagação do vírus: "E isso depende da população evitar aglomerações, distanciamento social, usar alcool gel, isolamento para os contaminados".