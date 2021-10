Da Redação

Curitiba registra a maior inflação do país em setembro

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelou que a cidade de Curitiba tem a maior inflação do país neste momento. O levantamento faz parte do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Considerando o acumulado em 12 meses, entre agosto de 2020 e agosto de 2021, a cidade também tem o maior índice de inflação, com 12,08%, enquanto a média nacional é de 9,68% no mesmo período.

De acordo com os especialistas, uma série de fatores conjunturais estão fazendo com que os preços de alguns produtos estejam em alta.

Um deles é a alta do dólar. Com o real desvalorizado, produtos que têm preços no mercado internacional em dólar, como o petróleo, que é base para a formação de preços de combustíveis ou gás, ficam mais caros no país.

O dólar alto também impacta no preço dos alimentos produzidos no país. "Os produtores de carnes, por exemplo, ganham mais exportando do que vendendo internamente. Desta forma, há menos oferta e os preços tendem a aumentar", afirmou o economista do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) no Paraná, Sandro Silva.

Segundo os economistas, o aumento do dólar, a estiagem e o aumento dos combustíveis provocam uma reação em cadeia nos outros preços, por influenciarem os custos básicos de vários produtos ou serviços.

As informações são do G1