Curitiba quase dobra média de novos casos da Covid-19 em 7 dias

De 2 a 8 de novembro os novos casos subiram para 979, o que elevou a média para 140

Da Redação

Atualização: 09 de novembro, 2022, às 18:16

fonte: Pixabay

O número de casos ativos também subiu. Eram 499 no dia 1° e agora são 659 com potencial de transmissão do vírus