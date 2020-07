Cultura lança edital de Licenciamento de Obras Audiovisuais

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

A Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura, por meio da Superintendência-Geral da Cultura, lança o Edital de Licenciamento de Obras Audiovisuais, que vai selecionar curtas-metragens, longas-metragens ou telefilmes paranaenses já finalizados para exibição em plataformas digitais do Governo do Paraná.

A informação sobre o edital de chamamento número 001/2020 foi publicada nesta segunda-feira (15/06) no Diário Oficial Executivo do Estado – Caderno de Comércio, Indústria e Serviços – e está disponível na íntegra no portal www.cultura.pr.gov.br.

Serão R$ 200 mil em recursos distribuídos da seguinte forma: R$ 100 mil para 50 curtas-metragens (ficção, documentário ou animação) em que cada proponente receberá o valor de R$ 2 mil. E mais R$ 100 mil para 25 longas-metragens ou telefilmes (ficção, documentário ou animação), com o valor de R$ 4 mil destinado a cada proponente.

Os conteúdos selecionados pelo edital estarão disponíveis nas plataformas digitais e mídias sociais do Governo do Paraná pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da assinatura do contrato e de forma não exclusiva.

CRITÉRIOS – Os filmes paranaenses das tipologias curta-metragem, longa-metragem e telefilme devem ter sido realizados por produtores paranaenses, nos últimos 10 anos, e conter classificação indicativa de até 12 anos. Cada proponente poderá apresentar até dois projetos.

Entre os documentos obrigatórios para inscrição está o Certificado de Produto Brasileiro (CPB) da obra audiovisual, emitido pela Agência Nacional do Cinema (ANCINE).

As obras serão avaliadas conforme os seguintes critérios: qualidade artística (direção, roteiro, fotografia, trilha sonora); padrão e qualidade técnica para exibição em radiodifusão digital e internet; e relevância da obra para o público a que se destina.

INSCRIÇÕES – As inscrições serão feitas de forma totalmente online por meio do sistema SIC.Cultura e estarão abertas a partir do dia 26 de junho até 30 de julho de 2020.

PACOTE - O edital de Licenciamento de Obras Audiovisuais integra o Pacote de Medidas de Apoio e Fortalecimento do Setor Cultural, uma série de ações voltadas a artistas, gestores e produtores com o objetivo de valorizar a cultura feita no Paraná e auxiliar a classe artística a enfrentar este momento de crise.

SERVIÇOEdital de Licenciamento de Obras Audiovisuais Paranaenses

Inscrições a partir das 16h de 26 de junho até 16h59 do dia 30 de julho de 2020

Confira o edital: www.cultura.pr.gov.br

Inscrições: www.sic.cultura.pr.gov.br

Mais informações: Coordenação de Ação Cultural | cac@seec.pr.gov.br