Cultos podem ter aumentado casos de Covid em cidade do PR

Cultos religiosos realizados na cidade de Barbosa Ferraz, no centro oeste do Paraná, podem ter relação com o crescente número de casos da Covid-19 recentes no município. O caso foi levado a promotoria pública através de fotos que mostram as igrejas com pessoas aglomeradas e alguns até sem máscara.

De acordo com dados da Secretaria de Estado de Saúde (Sesa), na primeira semana de abril, o município registrava12 mortes e 592 casos da doença. Um mês depois, em maio, o número de óbitos mais que dobrou, para 25, e os casos confirmados passaram a 895. Das 25 mortes, sete foram de pessoas que participaram dos cultos, segundo a Secretaria Municipal de Saúde.

Durante este período vigorava um decreto municipal que autorizava a realização das atividades na cidade, desde que com 50% da capacidade máxima de lotação e distanciamento de pelo menos um metro entre os participantes, regulamentação desrespeitada segundo as fotos que são analisadas pela investigação.