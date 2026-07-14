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BR-376

Cuidador é preso no PR após furtar carro da família da paciente e capotar veículo

Crime aconteceu no final de junho, em Ortigueira, quando o homem aproveitou a ausência da família

Escrito por Da Redação
Publicado em 14.07.2026, 21:48:04 Editado em 14.07.2026, 21:47:59
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Cuidador é preso no PR após furtar carro da família da paciente e capotar veículo
Autor Cuidador apresentou um documento de identidade falso e alegou ser apenas um passageiro do carro - Foto: PCPR

Um homem de 33 anos foi preso preventivamente nesta terça-feira (14), em Ortigueira, nos Campos Gerais do Paraná, acusado de furtar o carro da casa de uma idosa de 83 anos para quem trabalhava como cuidador. O crime ocorreu no final de junho, quando o suspeito se aproveitou da ausência dos familiares da vítima para levar o veículo. Durante a fuga, no entanto, ele perdeu o controle da direção e capotou o automóvel na rodovia BR-376.

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Ao ser socorrido pelas equipes de resgate, o homem apresentou um documento de identidade falso e alegou ser apenas um passageiro do carro, em uma tentativa de despistar as autoridades sobre a autoria do furto. Apesar da manobra, o veículo foi devidamente recuperado pelas autoridades de segurança e o mandado de prisão preventiva contra o suspeito foi cumprido.

Agora, a Polícia Civil segue com as investigações. O objetivo das diligências é confirmar se o cuidador também cometeu o crime de estelionato ao utilizar o celular e os cartões bancários da idosa para realizar compras e outras transações fraudulentas. O nome do suspeito não foi divulgado pela polícia.

As informações são do G1

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cuidador ESTELIONATO furto de veiculo investigações criminais paraná polícia civil
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