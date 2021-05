Crueldade: mulher é presa por maus-tratos contra cachorra

Continua após publicidade

A foto de uma cachorra em avançado estado de desnutrição chamou a atenção nas redes sociais. Uma mulher de 44 anos foi presa em flagrante pelo crime de maus-tratos.

O animal estava desnutrido, os ossos da pelve e bacia evidentes, com as orelhas feridas, uma delas estava pela metade, com início de bicheira (miíase) e com a perna quebrada.

A prisão aconteceu no Jardim Califórina, em Ponta Grossa O resgate do animal foi possível graças ao apoio da Ong SOS Bichos. A cachorra corre risco de morte por conta do estado gravíssimo em que se encontra, segundo o veterinário.

A mulher foi autuada em flagrante pelo crime de maus-tratos aos animais e poderá receber uma pena de reclusão, que varia de dois a cinco anos, multa e proibição de guarda. A pena é aumenta de um sexto a um terço se houver a morte do animal