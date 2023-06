Crocs azul ajudou a identificar menino de 2 anos desaparecido

O Corpo de Bombeiros encontrou nesta sexta-feira (16) o corpo de Thiago Vinícius Rocha, de 2 anos, que desapareceu no último sábado (10) no Parque Daisaku Ikeda, em Londrina, no norte do Paraná. Para identificar a criança, a corporação contou com a ajuda do rio estar mais baixo e o sapato crocs azul dela.

As buscas, que tiveram duração de seis dias, contou com uma força-tarefa de equipes de segurança de todo o estado. Segundo a tenente Luana da Silva, Thiago foi localizado por volta das 12h a uma distância de 9 km do parque.

Ainda de acordo com a tenente, a descrição relatada pelos pais coincidiu com a maneira que o corpo foi encontrado. O sapato, um crocs azul, estava em um dos pés do menino. O outro par havia ficado dentro do carro da família. A localização do corpo foi possibilitada após o rio abaixar.

O desaparecimento

A mãe relatou à polícia que realizava um passeio com o namorado e o filho pelo Parque Daisaku Ikeda, no último sábado (10), e que colocou o menino no carro para irem embora. Contudo, quando ela e o namorado estavam já a 2 km do local, notaram a ausência de Thiago e voltaram para o parque.

Leticia Fernandes, mãe de Thiago, contou em entrevista na quarta-feira (14) para a RICtv que pensava que o filho estava dormindo, momentos antes de perceber que a criança não se encontrava no interior do carro.

“Thiago é muito inteligente, qualquer espaço ele pode ter saído”, disse a mãe à RIC. “Meu descuido foi não ter olhado para atrás”, completou Letícia, que acredita que o filho pode ter fugido quando eles guardavam a mangueira de narguilé.

A Polícia Civil investiga possíveis crimes, como o de abandono de incapaz.

