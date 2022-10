CRM-PR presta homenagem aos médicos na passagem de seu dia

Da Redação

Dia do médico é comemorado em 18/10

Ao dirigir congratulações aos médicos na passagem de seu dia, em 18 de outubro, o Conselho de Medicina do Paraná anuncia que realizará na manhã de 23, domingo, a sua tradicional solenidade alusiva à data, quando presta homenagem a profissionais que funcionam como exemplo aos princípios éticos da atividade. Esta será a 37ª edição da diplomação de mérito a médicos que completam 50 anos de formados com histórico ímpar, alcançando duas centenas de profissionais, de diferentes campos de atuação e cidades de domicílio, sendo maior número de Curitiba, Londrina e Maringá.

A cerimônia em 2022 volta a ser presencial depois de dois anos suspensa por causa da pandemia. Pelo número de homenageados e seus convidados, o encontro vai ocorrer no Teatro Positivo, que funciona dentro do campus da UP. Juntamente com o Diploma de Mérito Ético haverá a premiação da Medalha de Lucas – Tributo ao Mérito Médico. A comenda, inspirada no patrono da Medicina, é direcionada a médicos com destacado papel social e humanitário. O homenageado deste ano será o pediatra Luiz Ernesto Pujol, que tem 49 anos de atividade e importantes feitos em prol da infância saudável e protegida da violência. Outras 18 personalidades já receberam a distinção desde 1996.

O Diploma de Mérito Ético, que até hoje já homenageou 1,5 mil médicos, será conferido este ano principalmente a profissionais formados na Universidade Federal do Paraná, Católica e Estadual de Londrina, que terá a primeira turma comemorando o Jubileu de Ouro. Há dezenas de outros formados em escolas como Universidade de Campos (RJ), de Marília (SP), Federal do Amazonas e do Rio de Janeiro e USP.

O rol inclui vários professores de cursos médicos, como Henrique Lacerda Suplicy, Hélcio Bertolozzi Soares, Luiz Ernani Madalozzo, Solange Borba Gildemeister, Dilermando de Almeida Pereira Filho, João Carlos Simões e Giovanni Loddo, além do ex-ministro da Saúde, Alceni Ângelo Guerra, e os ex-deputados Lauro João Lobo Alcantara e Haroldo Rodrigues Ferreira. Ao todo, são 30 mulheres inseridas no grupo de homenageados por terem completado 50 anos de formadas. Dentre elas está a intensivista e anestesiologista Milasinovic Branka, formada na antiga Iugoslávia e que emigrou para o Brasil há quase três décadas.

Médicos de Apucarana

O Paraná conta hoje com 33.808 médicos com registro ativo, sendo 20.124 com pelo menos uma especialidade. Do total, 235 são de Apucarana, que terá quatro homenageados este ano pelo Jubileu de Ouro.

São eles: o neurocirurgião Adalberto Rocha Lobo, formado pela Universidade Estadual Paulista; o radiologista Mario Luiz de Biagi Elias, graduado pela Universidade Federal de Santa Maria (RS); o cardiologista Newton Benevenuto, formado pela USP; e Paulo Cezar de Oliveira, especialista em angiologia e cirurgia vascular e que se formou pela Faculdade de Medicina de Petrópolis (RJ). Também será homenageado José Pereira Filho, especialista em ortopedia e traumatologia e que tem domicílio em Jandaia do Sul.

