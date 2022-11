CRM lamenta morte de médico anestesista de Maringá

Da Redação

Rafael Mendes Correa Campos faleceu na noite desta segunda-feira (31)

O Conselho Regional de Medicina do Paraná lamentou o falecimento do médico Rafael Mendes Correa Campos (CRM-PR 26.218), ocorrido na noite desta segunda-feira (31), em Maringá, no norte do Paraná, onde ele residia e trabalhava. As causas da morte não foram divulgadas.

Formado pela Faculdade de Medicina de itajubá (MG), ele era especialista em anestesiologia, e iria completar 39 anos no dia 19 de novembro.

Em fevereiro de 2011 ele se transferiu para São Paulo, para fazer residência médica. Em janeiro de 2014 registrou-se no Conselho do Paraná e passou a atuar em Maringá, De acordo com seu histórico, atuava no Urotec Hospital de Urologia e no Hospital São Marcos.

O corpo será velado a partir das 16h desta terça-feira, 1°, na Sala 02 da Capela Prever do Cemitério do Parque, em Maringá. O sepultamento está marcado para 10h da manhã desta quarta-feira, 2.O jmédico deixa esposa e dois filhos. Familiares, amigos e colegas de trabalho prestaram condolências à família.

Com informações do GMC Online.

