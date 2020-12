CRM diz que profissionais de saúde estão no limite físico e emocional - TNOnline

Continua após publicidade

Nesta terça-feira (1), o Conselho Regional de Medicina do Paraná (CRM-PR) emitiu um alerta sobre uma sobrecarga do sistema de saúde por causa do crescimento de casos de Covid-19 no estado.

Conforme o comunicado, os profissionais de saúde estão no limite do desgaste físico e emocional.

"Se muitas pessoas adoecerem ao mesmo tempo, haverá sobrecarga do sistema de saúde, que não conseguirá atender a todos de maneira adequada. As equipes de saúde e os médicos estão atendendo no limite máximo, tanto física quanto emocionalmente", relata o presidente do CRM-PR, Roberto Issamu Yosida.



O comunicado reforça o pedido para que as pessoas tomem todas as medidas de segurança à saúde, como isolamento social e uso de máscaras.

No Paraná, a ocupação dos leitos de UTI do Sistema Único de Saúde (SUS) exclusivos para adultos está com 84%.

Para conter o aumento de casos, o governo estadual divulgou um decreto que impõe um toque de recolher em todo o estado. O documento proíbe que as pessoas estejam circulando na rua entre às 23h e 5h.

O decreto tem validade de 15 dias.





