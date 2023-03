Criminosos usam pistola de cola quente para assaltar casal no PR

Da Redação

Os suspeitos foram presos logo após o crime

Uma dupla de criminosos utilizou uma pistola incomum para assaltar um casal de Curitiba, capital do Paraná, nesta quinta-feira (09). Os indivíduos foram presos pela Guarda Municipal após usarem uma pistola de cola quente, de artesanato, para roubar os paranaenses.

Logo após o crime, as autoridades conseguiram localizar os dois suspeitos e fizeram a abordagem. “De início eles já confessaram que foram os autores e que estavam com um simulacro de arma de fogo”, contou o agente Dalpra.

As vítimas relataram que no momento do crime não conseguiram perceber que era uma arma falsa e entregaram seus pertences. "Eles passaram [ por nós] e voltaram já gritando, puxando a minha bolsa. Ele [bandido] levantou a camisa, mas não muito”, contou a mulher, que não reagiu ao assalto.

Todos os objetos roubados do casal foram recuperados. Os suspeitos foram encaminhados para a Central de Flagrantes de Curitiba.





Fonte: Informações RicMais.

