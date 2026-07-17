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Criminosos usam nome de Hospital Universitário no Paraná para exigir pagamentos falsos via Pix

Instituição orienta a população a recusar qualquer pedido de transferência financeira e indica canais oficiais para denúncias

Escrito por Da Redação
Publicado em 17.07.2026, 17:10:42 Editado em 17.07.2026, 17:11:53
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Criminosos usam nome de Hospital Universitário no Paraná para exigir pagamentos falsos via Pix
Autor Foto: Reprodução/Câmara Municipal de Cascavel

O Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP), localizado em Cascavel, emitiu um alerta oficial nesta sexta-feira (17) para prevenir pacientes e familiares sobre um golpe financeiro aplicado em nome da instituição. Criminosos estão utilizando ligações telefônicas e mensagens de texto para realizar cobranças falsas via Pix ou transferência bancária sob o pretexto de custear consultas, exames, insumos e cirurgias de emergência.

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A direção do hospital esclareceu que a unidade é 100% pública e atua de forma totalmente gratuita pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o que significa que o governo custeia integralmente todos os procedimentos e que nenhuma cobrança em dinheiro é realizada aos usuários.

Para tentar dar credibilidade à fraude e pressionar as famílias, os estelionatários disseminam a informação falsa de que o HUOP estaria operando em parceria com hospitais privados da região para o repasse emergencial de insumos ou equipamentos, gerando taxas que precisariam ser pagas imediatamente pelos parentes do paciente.

A administração desmentiu categoricamente esse fluxo e orientou a população a desconfiar de qualquer contato telefônico que envolva pedidos de dinheiro ou garantias financeiras, recomendando que a comunicação seja interrompida na hora.

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O HUOP atende casos de média e alta complexidade, sendo referência para uma macrorregião com mais de 2 milhões de habitantes. A orientação para as pessoas que forem abordadas pelos criminosos é bloquear o contato imediatamente e, caso tenham sofrido algum tipo de prejuízo financeiro, registrar um boletim de ocorrência na Polícia Civil para que o caso seja investigado.

Para esclarecer dúvidas ou relatar tentativas de fraude, o hospital disponibilizou canais oficiais de atendimento à comunidade

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  • Telefone (45) 3321-5392
  • WhatsApp (45) 9991-9256.
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cobrança falsa cuidado com estelionatários fraude telefônica golpe financeiro hospital público sistema único de saúde
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