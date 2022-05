Criminosos usam carro roubado para arrombar loja nesta manhã

Da Redação

A "gangue da marcha à ré" arrombou uma loja de conveniência, em Londrina, Paraná, no início da manhã desta segunda-feira (30). A Polícia Militar (PM) atendeu a ocorrência.

De acordo com as informações da PM, os criminosos utilizaram um automóvel roubado para destruir a porta do estabelecimento. A gangue da marcha à ré recebeu esse título por avançar contra a porta de lojas utilizando a traseira dos carros.

Depois de destruir a porta da conveniência, a gangue entrou no local e furtou bebidas alcoólicas e itens do caixa.

Segundo a polícia, ao menos três pessoas participaram do crime. O veículo usado na ação foi roubado durante a madrugada desta segunda.



A PM informou que o veículo foi abandonado perto do local do crime. O carro foi recuperado e devolvido ao proprietário.

A Polícia Civil investiga o caso.

Com informações do g1.