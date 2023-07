Criminosos tentam invadir Receita Federal para roubar carga apreendida

Uma ação ousada de criminosos foi registrada na manhã desta quinta-feira (20), em Curitiba. De acordo com as informações fornecidas à equipe de reportagem da RPC pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), responsável por atender a ocorrência, suspeitos de carro tentaram invadir um galpão da Receita Federal para roubar uma carga de cigarros que foi apreendida.

Ainda conforme a corporação, nada foi levado do local. Até o momento, não há informações sobre quantas pessoas participaram da ação.

A polícia afirmou que os criminosos pararam o automóvel em que estavam na frente do galpão e, em marcha à ré, tentaram derrubar o portão do local. Inclusive, obtiveram sucesso em destruir a estrutura, mas, ao verem a viatura da PRF, fugiram sem levar nada.

Carga com 350 mil maços de cigarros

A carga que os suspeitos tentaram recuperar havia sido apreendida pouco tempo antes da tentativa de invasão ao galpão. Através da assessoria de imprensa, a PRF informou que encontrou cerca de 350 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai dentro de um caminhão em Lapa, município que fica a 71,4 quilômetros de distância de Curitiba.

Uma equipe de agentes realizava uma ronda de combate ao crime de saques de carga pela BR-476. Em um determinado momento, os policiais decidiram para em um posto de combustíveis e, na fiscalização visual em um dos caminhões estacionados no pátio do estabelecimento, encontraram divergências nas informações documentais, fator que levantou suspeita.

O condutor do veículo, de 30 anos, estava dormindo na cabine quando foi chamado pelos agentes. Ao descer da cabine, ele confessou que estava transportando cigarros contrabandeados. Disse ainda que carregou em Douradina, noroeste do Paraná, e tinha como destino Agudos do Sul, cidade que fica próxima à divisa com Santa Catarina.

Diante dos fatos, o motorista foi detido em flagrante pelo crime de contrabando e adulteração de sinal identificador do veículo. O caminhão foi levado ao galpão da Receita Federal, em Curitiba, e o condutor foi conduzido à Polícia Federal (PF).

