Criminosos se passam por policiais, invadem condomínio e matam jovem

O caso está sendo investigado

Um homicídio foi registrado na madrugada desta sexta-feira (3) em um condomínio, localizado no bairro Novo Mundo, em Curitiba. De acordo com as informações da Polícia Civil (PC), quatro homens fingiram ser policiais para entrar no residencial e matar um jovem, de 28 anos, que estava na casa da namorada.

Os criminosos chegaram na portaria do condomínio, falaram que eram "agentes de segurança" e ameaçaram o porteiro, que pediu a identificação deles. Inclusive, o automóvel em que os suspeitos estavam possuía um giroflex.

O quarteto rendeu o trabalhador e o obrigou a abrir o portão e indicar o bloco onde a vítima, identificada como Lucas Mendes Alcântara, morava.

Assim que os falsos policiais chegaram ao imóvel de Lucas, o balearam cerca de 25 vezes. O homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Uma investigação está em andamento. A polícia informou que Lucas tinha passagens por roubo e receptação.

