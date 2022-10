Criminosos morrem em confronto com o Pelotão de Choque em Maringá

Da Redação

Os criminosos estavam em um Hyundai I30 com alerta de roubo

Morreram dois criminosos em um confronto com policiais do Pelotão de Choque (Canil), na rodovia PR-317, em Maringá, na tarde desta segunda-feira (10).

Equipes médicas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e socorristas do Corpo de Bombeiros foram acionados para o atendimento, mas a dupla não resistiu e morreu no local. Os criminosos estavam em um Hyundai I30 com alerta de roubo.

A ocorrência está em andamento.

