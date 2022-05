Criminosos morrem em confronto com a PM nesta manhã

Da Redação

Um confronto armado resultou na morte de dois homens suspeitos de participarem de um assalto, na manhã desta quinta-feira (26), em Maringá, Paraná.

continua após publicidade .

De acordo com as informações da Polícia Militar (PM), um mulher foi assaltada, durante a manhã, após ser abordada por cinco homens. Os indivíduos levaram o carro da vítima.

Então, a mulher acionou a polícia, que realizou buscas a fim de encontrar os criminosos. Equipes da PM encontraram os suspeitos em uma estrada rural, que fica na região do bairro Conjunto Thaís. A princípio, eles pararam o veículo na região para fazer a troca de placas do automóvel.

continua após publicidade .

Assim que viram as viaturas, dois dos assaltantes começaram a efetuar disparos de arma de fogo e isso fez com que os policiais revidassem. Eles foram atingidos e morreram no local. Outras três pessoas foram presas, sendo dois homens e uma mulher.

Os corpos dos suspeitos que morreram foram encaminhados para o Instituto Médico-Legal (IML) de Maringá.



O caso será investigado pela Polícia Civil.