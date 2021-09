Da Redação

Criminosos morrem em confronto após tentativa de roubo no PR

Um confronto armado resultou na morte de três homens na manhã desta sexta-feira (24), em Curitiba, Paraná. Os indivíduos se envolveram em uma troca de tiros contra as equipes das Rondas Ostensivas de Natureza Espacial (Rone), da Polícia Militar, após tentarem roubar uma carga de cigarros.

De acordo com as informações da polícia, equipes de segurança foram acionadas por moradores. As pessoas flagraram o momento em que houve a tentava de roubo.

Uma equipe se deparou com um carro em alta velocidade. Haviam três pessoas no veículo. A polícia ordenou aos suspeitos que parassem, porém, eles não acataram à ordem. Eles tentaram fugir e efetuaram disparos contra os agentes, que revidaram.

Os três foram atingidos e entraram em óbito no interior do automóvel. Até o momento, os homens não foram identificados. Dois dos suspeitos usavam tornozeleiras eletrônicas.