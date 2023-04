Criminosos invadem shopping, efetuam disparos e roubam joalheria; veja

Da Redação

O crime foi registrado na terça-feira

Clientes de um shopping passaram por momentos de terror na noite de terça-feira (25). Criminosos armados invadiram o local para assaltar uma joalheria. Inclusive, disparos de arma de fogo foram efetuados pelos ladrões. O fato foi registrado na capital paranaense, Curitiba.

O circuito de monitoramento do shopping registrou o momento em que os bandidos adentraram no espaço. Como é possível ver nas imagens, assim que os indivíduos surgem, pessoas que estavam no estabelecimento saem correndo.

Na sequência, eles efetuaram disparos de arma de fogo contra a vitrine da joalheria, para que os criminosos pudessem ter acesso aos itens valiosos.

Assista:

Logo após o crime, os assaltantes fugiram utilizando dois veículos. Equipes da Polícia Militar (PM) foram acionadas para atender a ocorrência.

A força de segurança realizou buscas na região e, pouco tempo depois, localizaram um dos automóveis utilizados na ação criminosa. O carro, um Fiat Uno, estava carbonizado.

Alguns moradores chegaram a relatar que dois homens foram flagrados no carro e teriam discutido antes de fugir em um Renault Logan.



Até o momento, ninguém foi preso.

fonte: Marcelo Borges/ RICtv O carro foi encontrado destruído

Com informações do Ric Mais.

