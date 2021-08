Da Redação

Criminosos invadem hospital e matam homem internado na UTI

Na tarde deste domingo (15), criminosos invadiram o Hospital Metropolitano de Sarandi, renderam um funcionário e mataram um homem que estava internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). A informação foi confirmada pela Guarda Municipal de Sarandi. Polícias Civil e Militar estão no local.



Os homens chegaram em um veículo Crossfox prata, entraram no hospital, renderam o segurança e fizeram um funcionário refém. Conforme o agente da Guarda Municipal, André Azevedo, três suspeitos teriam subido até a ala de UTI, onde dispararam diversas vezes contra a vítima internada, que morreu. Foram encontrados cerca de 20 estojos de munição calibre 9 milímetros no quarto.



A vítima, que era investigada pela polícia, já havia sofrido uma tentativa de homicídio na semana passada.

Os criminosos fugiram e o carro em que eles estavam foi encontrado incendiado no final da Avenida Morangueira, em Maringá, como informou o agente André Azevedo, da Guarda Municipal.

“Possivelmente um Crossfox prata teria vindo no Metropolitano, rendido um segurança e pegado um refém. Possivelmente três homens teriam subido até a ala de UTI e realizado diversos disparos. No local têm cerca de 20 estojos de munição, calibre 9 milímetros, e acabaram matando o rapaz que estava internado, o vulgo ‘Pestinha’. Disso, eles teriam se deslocado nesse Crossfox, que foi encontrado queimado na Estrada do Cunha, no final da Morangueira”, detalha.

A reportagem do GMC Online não conseguiu contato com a administração do hospital.

Com informações do GMC Online e CBN Maringá.