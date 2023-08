Criminosos invadem casa e matam homem a tiros em Maringá

Siga o TNOnline no Google News

Na madrugada desta quinta-feira (24), um homem de 37 anos foi morto em frente à família, na Rua Rio Guandu, bairro Jardim Novo Oásis, em Maringá. A vítima era ex-morador de Sarandi e foi executado a tiros.

A Polícia Militar foi acionada e informou que três homens pularam o muro da casa, arrombaram a porta e atiraram várias vezes contra o homem. Durante o ato, os criminosos apontaram as armas para a cabeça de duas crianças que estavam presentes no local.

Por volta das 02h30, segundo testemunhas, o trio encapuzado chegou à residência gritando e dizendo que eram policiais. Segundo a polícia, quando os invasores entraram na casa, foram primeiramente até o quarto onde a irmã da vítima estava.

Em seguida, os bandidos foram em direção ao cômodo onde a vítima estava e atiraram contra ele diversas vezes. O homem ainda tentou fugir invadindo a residência de um parente que mora no mesmo quintal. O trio foi atrás e executaram o rapaz com mais de 27 tiros. A mãe, irmã, esposa da vítima e duas crianças presenciaram o crime. Uma vizinha foi atingida com dois tiros.

O homem, identificado como Luís Henrique Pereira, teve um sobrinho assassinado há 4 meses, Fábio Vinícius Pereira Ferreira, também morador de Sarandi. Familiares acreditam que Luís Henrique foi morto por vingança.

O crime pode ter ligação com uma disputa entre duas facções rivais envolvidas na disputa pelo tráfico de drogas. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa está investigando o assassinato.



