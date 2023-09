Criminosos explodem agência bancária e invadem outra ao norte do PR

Criminosos explodiram uma agência bancária e invadiram outra em Guapirama, no norte pioneiro do estado do Paraná, segundo a Polícia Militar (PM), na madrugada desta quarta-feira, 20 de setembro.

De acordo com as primeiras informações da Polícia Militar, dois suspeitos chegaram em uma moto e invadiram as agências do Bradesco e Sicoob.

O esquadrão antibombas foi acionado e está se deslocando de Curitiba para fazer uma varredura na área, conforme a corporação afirmou.

