Após o crime, o grupo fugiu e deixou o ônibus em uma estrada rural; vítimas acharam um celular em uma mala para acionar a polícia

Um ônibus que fazia o trajeto entre Foz do Iguaçu e Londrina foi assaltado na manhã desta quinta-feira (26) na BR-369, na região de Juranda, no Paraná. De acordo com as informações apuradas, dois veículos interceptaram o coletivo durante a viagem, e os suspeitos dispararam contra o asfalto para obrigar o motorista a parar.

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Logo após forçar a parada, dois homens que vestiam roupas semelhantes às da Polícia Rodoviária Federal (PRF) anunciaram o roubo. Na ação criminosa, os suspeitos levaram malas, celulares e dinheiro dos passageiros que estavam a bordo.

Concluído o assalto, os criminosos escaparam e abandonaram o ônibus às margens de uma estrada rural. Impossibilitados de usar os próprios aparelhos telefônicos, os passageiros localizaram um celular dentro de uma mala e conseguiram pedir ajuda à polícia.

As forças policiais encontraram o grupo e conduziram os passageiros até a delegacia de Ubiratã para registrar depoimento. Até o momento, ninguém foi preso e não há informações sobre a identificação dos envolvidos no crime.