Criminosos com carro roubado matam jovem e atiram em outro na cabeça

Na noite desta quinta-feira (3), em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba, dois jovens foram alvo de disparos de arma de fogo. Os rapazes estavam em uma via pública, no bairro Estados, quando um veículo HB20 se aproximou e os ocupantes efetuaram diversos tiros.

Uma das vítimas, de 19 anos, foi baleada diversas vezes, inclusive no rosto, mas foi socorrida e encaminhada em estado grave ao Hospital do Trabalhador. O outro rapaz foi perseguido e morto pelos atiradores. Cerca de cinco minutos após os disparos, o veículo utilizado pelos criminosos foi encontrado incendiado. O carro tinha sido roubado de uma motorista de aplicativo em São José dos Pinhais - “Não se sabe quantos indivíduos estavam no veículo”, comentou o tenente Taborda.

