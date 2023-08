Criminosos armados tentam assaltar bar, PM reage e mata um deles; veja

Um confronto armado terminou com a morte de um homem na noite dessa terça-feira, 22 de agosto, após uma tentativa de assalto a um bar no jardim Vila Nova, em Londrina, norte do Paraná. O circuito de monitoramento do estabelecimento registrou a troca de tiros. (Assista ao flagrante logo abaixo)

continua após publicidade

De acordo com as informações repassadas pela Polícia Militar (PM), quatro criminosos — dois deles armados — invadiram o comércio para cometer um roubo. O que eles não esperavam é que havia um policial de folga no local.

O militar, identificado como Rafael Rodrigues, foi empurrado para dentro de um depósito do bar, mas, rapidamente, interviu na situação. O PM sacou a arma e efetuou disparos contra um dos assaltantes, que, ao cair, também atirou e feriu o agente de segurança.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Homem é morto em confronto com a Choque em Londrina

Rafael foi baleado na região do abdômen. O criminoso, por sua vez, não resistiu e morreu no interior do estabelecimento.

Os outros ladrões, assim que notaram o confronto, fugiram do local. Testemunhas informaram à PM que o trio entrou em um veículo Volkswagen Gol e fugiu sentido a BR-369.

continua após publicidade

Após o episódio, o policial foi socorrido e encaminhado para o Hospital Santa Casa. Como o quadro dele é estável, existe a possibilidade de receber alta ainda na manhã desta quarta-feiram 23 de agosto.

O criminoso morto na troca de tiros tinha várias passagens pela polícia.

Veja o momento em que o confronte ocorre:

continua após publicidade

tnonline

Siga o TNOnline no Google News