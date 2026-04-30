Criminoso usa IA para criar foto de cadela sumida e extorque família no PR

Um casal de Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, sofreu um prejuízo de R$ 600 após cair em um golpe que utilizou inteligência artificial (IA) para forjar o resgate de uma cachorra de estimação. O crime ocorreu após a família espalhar cartazes e fazer publicações nas redes sociais informando o desaparecimento da cadela Pepa, que fugiu da residência no bairro Núcleo Rio Verde no dia 18 de abril, e oferecendo uma recompensa de R$ 300 para quem a encontrasse. Aproveitando-se da situação, um criminoso entrou em contato com os tutores e usou a tecnologia para gerar uma imagem falsa do animal no banco de um carro, exigindo transferências bancárias.

-LEIA MAIS: Jovem é executado a tiros após falsos policias invadirem residência no PR



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com a tutora, que preferiu não ser identificada, o estelionatário telefonou de um número com DDD de outra região do estado afirmando morar em Ponta Grossa e alegando ter comprado a cachorra, que é da raça boxer, de um traficante. Sob o pretexto de ter medo do suposto vendedor, o homem exigiu o pagamento adiantado de R$ 300, valor que ele dizia ter pago pelo animal. Para comprovar a história, o golpista enviou a foto gerada por inteligência artificial. A imagem convenceu a família devido ao seu grau de realismo, exibindo detalhes como pelos no banco do veículo, o que coincidia com um problema de queda de pelos que a cadela vinha apresentando após uma troca de ração.

Acreditando na veracidade do material, as vítimas realizaram uma transferência via Pix. Logo em seguida, o criminoso passou a fazer pressão psicológica, afirmando que o primeiro depósito cobria apenas o custo da compra e exigindo o pagamento de mais R$ 300 referentes à recompensa divulgada. Diante do terrorismo imposto, a família cedeu e fez a segunda transferência. A situação escalou para ameaças diretas quando o homem começou a enviar fotografias de armas de fogo, prometendo matar a cachorra caso não recebesse ainda mais dinheiro. Foi nesse momento que o casal percebeu se tratar de um golpe.

Após a descoberta da fraude, os tutores tentaram solicitar a devolução dos valores pelo aplicativo do banco, sem sucesso até o momento, e registraram um boletim de ocorrência. A Polícia Civil do Paraná informou que investiga o crime de estelionato e segue realizando diligências para identificar o autor do golpe e esclarecer a dinâmica dos fatos.