Criminoso sofre descarga elétrica ao tentar furtar cabos na região

O caso ocorreu na noite dessa terça-feira (8), em Maringá

Um homem, de 47 anos, ficou gravemente ferido depois de sofrer uma descarga elétrica ao tentar furtar fios de cobre em Maringá, norte do Paraná. De acordo com as informações da Polícia Militar (PM), o caso ocorreu na noite de terça-feira (8).

Ainda conforme as autoridades, uma equipe da PM foi acionada após moradores da Avenida Guaiapó avistarem um indivíduo invadindo a Sociedade Rural de Maringá. No interior do local, o homem teria tentado furtar a fiação elétrica, mas acabou sendo eletrocutado.

Assim que os agentes de segurança chegaram no local, encontraram o suspeito em uma rua que fica aos fundos do Parque de Exposições. Ele sofreu ferimentos graves por conta da descarga elétrica.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) foram acionadas. O homem precisou ser intubado e, na sequência, foi encaminhado ao Hospital Metropolitano de Sarandi, município que fica na região de Maringá. Segundo os socorristas, o sujeito sofreu queimaduras em 60% do corpo.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Com informações do Corujão Notícias.

