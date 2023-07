Criminoso morre após confronto com a Polícia Militar em Londrina

Os policiais do 5º Batalhão da Polícia Militar do Paraná (PMPR) foram acionados na noite desta segunda-feira (3), para atender um possível roubo em um ônibus de turismo na PR-445, próximo ao distrito de Warta, em Londrina, no Norte do Estado. A ocorrência terminou com perseguição, confronto e um homem, de 27 anos, morto.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais não encontraram nenhuma confirmação do roubo que havia sido denunciado, porém, ao retornar para o destacamento, se depararam com um veículo Peugeot, de cor branca, transitando em alta velocidade, realizando ultrapassagens.

A equipe tentou realizar abordagem, mas o motorista fugiu até a Estrada da Perobinha. Nesse local, o homem saiu do carro e apontou uma arma de fogo na direção dos PMs e efetuou diversos disparos. Os militares revidaram o ataque e alvejaram o suspeito.

Equipes do Siate e do Samu foram acionados para o local do confronto, mas apenas constataram o óbito do suspeito. De acordo com as autoridades, há três mandados de prisão contra o homem de 27 anos, sendo dois por porte ilegal de arma de fogo e o terceiro por roubo agravado.

A arma utilizada pelo homem foi identificada como um revólver marca taurus calibre 357 Magnum, com capacidade para seis cartuchos. A arma foi apreendida junto com três munições intactas.

