Crianças somem para pescar e responsáveis acabam presas por negligência no Paraná

Duas mulheres, de 26 e 34 anos, foram presas por suspeita de abandono de incapaz na noite deste sábado (31), em Cascavel, no Oeste do Paraná, após o desaparecimento de duas crianças de 6 e 10 anos. Os meninos haviam saído de casa pela manhã para pescar e ficaram horas sem qualquer supervisão adulta. A Polícia Militar do Paraná (PMPR) foi acionada por volta das 20h30 para auxiliar nas buscas, mas as próprias crianças retornaram à residência enquanto as equipes prestavam atendimento à ocorrência.

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No local, os militares rapidamente constataram a negligência no cuidado com os menores. Uma das responsáveis admitiu às autoridades que havia consumido bebida alcoólica durante o dia, adormecido e demorado a acordar. A situação se agravou durante a inspeção da moradia, onde os policiais encontraram um ambiente totalmente insalubre. A casa apresentava forte mau cheiro, sujeira nos quartos e restos de alimentos estragados. Além da falta de higiene, os agentes localizaram um cigarro de maconha e uma porção da mesma substância em um dos cômodos.

Diante do cenário de vulnerabilidade, o Conselho Tutelar Leste foi chamado para acompanhar o caso e garantir a segurança das crianças. As duas mulheres receberam voz de prisão em flagrante por abandono de incapaz e foram encaminhadas à Central de Flagrantes do município para a tomada das providências legais.