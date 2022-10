Crianças levadas por enxurrada em Pato Branco continuam desaparecidas

Da Redação

Os pais conseguiram se salvar com ajuda de populares.

Continuam nesta quarta-feira (12) as buscas das duas crianças que foram levadas pela força das águas, na cidade de Pato Branco, no Sudoeste do Paraná. Elas estavam dentro de um carro que foi “engolido” pelas águas. Os pais conseguiram se salvar com ajuda de populares.

De acordo com o Corpo de Bombeiros da cidade, as buscas na manhã de hoje continuam para tentar localizar as duas crianças. A chuva deu uma “trégua” e as equipes estão conseguindo se deslocar de carro, no entanto o local é de difícil acesso.

A situação aconteceu por volta do meio-dia de terça-feira (11), em São Miguel Cachoeirinha, no interior da cidade. Uma das crianças tem seis meses e a outra 7 anos.

Fatalidade

Segundo as equipes do Corpo de Bombeiros e Samu que atenderam a situação, no veículo Gol estava um casal e as duas crianças. Eles tentaram atravessar um dos córregos que passa pela região para chegar à casa da madrinha de uma das crianças.

Em entrevista ao Portal Olho Vivo Paraná, um homem que auxiliou no socorro das vítimas contou como foi o resgate.

“Eu e meu vizinho tentamos acudir eles. Chegamos no carro e não tinha mais ninguém, que já estava com a janela quebrada. Achei primeiro a mulher que estava agarrada em um galho, quase morrendo. Ele estava mais protegido e pediu para a gente voltar e encontrar as crianças. Nós tiramos a mulher, voltamos, mas não encontramos as crianças.”

Balanço no Paraná

Um Boletim divulgado pela Defesa Civil na noite de terça-feira (11) aponta 23 cidades atingidas por temporais, enxurradas e alagamentos. As equipes juntamente com os Bombeiros trabalham ao lado das prefeituras em todas as cidades para minimizar os impactos para a população, com alojamentos e entregas de materiais.

Segundo o relatório, são 4.392 pessoas diretamente afetadas, 428 casas danificadas, 100 desabrigados, 1.149 desalojados e duas crianças desaparecidas em Pato Branco. Não há registros de mortos e feridos. As cidades com pessoas mais afetadas são Francisco Beltrão, Dois Vizinhos, Vitorino, São Miguel do Iguaçu, Santa Izabel do Oeste e Pato Branco.

