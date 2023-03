Crianças e idosa são encontradas em condição insalubre no Paraná

Da Redação

a mãe das crianças, uma mulher de 37 anos, é viciada em cigarros, drogas e álcool

Duas crianças e uma idosa foram encontradas em condições insalubres em uma residência localizada no Jardim La Salle, em Toledo, no Oeste do Paraná. O caso foi descoberto após uma denúncia feita para o Conselho Tutelar e Polícia Militar (PM).

De acordo com as informações recebidas pelas autoridades, a mãe das crianças, uma mulher de 37 anos, é viciada em cigarros, drogas e álcool.

"A residência estava totalmente inadequada para as crianças e a idosa, que estava debilitada, com carteiras de cigarros espalhadas pelo chão e roupas jogadas”, informou Cássio Dorfschmidt, conselheiro tutelar.

A idosa, de 83 anos, foi atendida pelas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e precisou ser encaminhada para o Hospital Bom Jesus. As crianças, de 2 e 5 anos de idade, foram levadas pelo Conselho Tutelar e estão sob a tutela do Estado.

A mulher foi encaminhada para a 20ª Subdivisão Policial de Toledo e pode responder por maus-tratos.

