Crianças de 5 e 7 anos são flagradas fumando narguilé no PR

A Polícia Civil de Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba, abriu uma investigação para identificar o responsável de duas crianças de 5 e 7 anos que foram flagradas fumando narguilé. Um vídeo circula nas redes sociais e mostra os dois meninos.

Nas imagens, é possível perceber que as duas crianças usam o narguilé enquanto se ouve a voz de um homem ao fundo.

A Polícia Civil de Almirante Tamandaré, informou que o responsável pode ser punido com até quatro anos de prisão, de acordo com o Art. 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que se refere a venda, fornecimento, administração ou entrega, a criança ou a adolescente, de bebidas alcóolicas e outros produtos que podem causar dependência física ou psíquica. Além da pena de detenção, também pode ser aplicada uma multa.

A polícia ressaltou ainda que as pessoas que compartilham esse tipo de imagem em rede sociais também podem ser responsabilizadas.

A Polícia Civil vai intimar os responsáveis pelas crianças, que devem prestar esclarecimentos.

Veja o vídeo que circula nas redes sociais. O TNOnline optou distorcer a imagem para preservar as crianças.

