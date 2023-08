Crianças de 2 e 5 anos são resgatadas com fome e sujas em casa no PR

Duas crianças, de 2 e 5 anos de idade, foram encontradas sozinhas pela Guarda Municipal (GM) de Cascavel, no Oeste do Paraná, na noite desta terça-feira (22). Elas foram localizadas abandonadas em uma casa no bairro Julieta Bueno.

De acordo com a GM, uma das equipes foi acionada para atender uma possível situação de abandono de incapaz. As autoridades chegaram na residência indicada e se depararam com uma menina, de 5 anos, e um menino, de 2.

Conforme informações, os guardas municipais encontraram as crianças sozinhas no imóvel. A casa apresentava condições de higiene impróprias e os pequenos estavam com fome e sujos. O Conselho Tutelar foi acionado e levou as crianças para um abrigo.

Os conselheiros tutelares informaram para a RPC que as crianças fazem parte de uma família que é assistida pelo órgão. A GM relatou que, até a publicação desta matéria, os pais não haviam procurado os filhos.

Um vídeo registrado no momento da ocorrência revela uma conversa entre os guardas municipais e as crianças. Ao serem questionadas sobre o paradeiro dos pais, um delas diz: "Meu pai não cuidou de mim".

