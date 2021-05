Crianças brincam com policiais enquanto pais são presos

Continua após publicidade

Durante a noite deste domingo (30), policiais militares, que fazem parte da Ação Integrada de Fiscalização Urbana (AIFU), prenderam dois homens e uma mulher sob suspeita de tráfico, no Centro de Curitiba. Eles foram encontrados com cocaína e maconha.

Porém, no interior do veículo dos suspeitos haviam cinco crianças, que são filhas dos detidos. Como os adultos foram levados para à Central de Flagrantes, as meninas, que não faziam ideia do que estava acontecendo, começaram a brincar de roda com os policiais.

“As crianças estavam muito animadas, brincando com os policiais. Enquanto os pais foram presos em flagrante de crime, a população também precisa ter cuidado com as crianças, com os menores. As crianças estavam super à vontade, brincando com os policiais. Já ganharam iogurte, estavam ali brincando de trenzinho”, contou o capitão Goulart, comandante da Ação Integrada de Fiscalização Urbana (AIFU), da Polícia Militar.



De acordo com o comandante, a polícia também tem essa função social, não somente a de combater crimes. “A polícia é muito mais do que combater crimes, mas é também cuidar das pessoas. As crianças são inocentes, mas infelizmente estão sujeitas a uma atitude inadequada por parte dos pais”, explica.

Ainda conforme Goulart, as crianças eram utilizadas apenas como uma forma de distração para disfarçar a presença das substâncias ilícitas. “Essa prática de usar crianças em situação como essas tem sido comum, infelizmente. As crianças têm vínculo de parentesco com esses suspeitos”, diz.

As crianças foram encaminhadas para casa de familiares pelo Conselho Tutelar e os três suspeitos ficaram detidos na Central de Flagrantes.

Com informações; Banda B.