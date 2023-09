Crianças atropeladas por Kombi em Londrina são sepultadas neste sábado

As quatro crianças que morreram depois de terem sido atropeladas por uma Kombi no distrito de São Luiz, em Londrina, no Norte do Paraná, foram sepultadas na manhã deste sábado (16). O velório dos gêmeos Adrian e Vinicius Moraes Buenos, e das irmãs Kemilly e Kelly Gonçalvez, terminou por volta das 9 horas sob forte emoção.

continua após publicidade

As crianças tinham idades entre 6 e 10 anos. Três delas morreram no local do acidente e uma no hospital. Dezenas de moradores da região foram ao velório prestar solidariedade às famílias. Conforme informações, várias pessoas chegaram a passar mal e precisaram ser retiradas do local.

- LEIA MAIS: Quem são as crianças vítimas de tragédia no Paraná

continua após publicidade

As quatro crianças foram atropeladas na noite da última quinta-feira (14), em um trecho da PR-538, na zona rural. O acidente ocorreu por volta das 18 horas, quando o motorista de uma Volkswagen Kombi, de 73 anos, trafegava sentido Guaravera para São Luís e vendia produtos de limpeza na região. Ele disse à Polícia Militar (PM) que foi atrapalhado pelo sol e, por conta disso, atingiu as crianças, que caminhavam no sentido oposto ao veículo.

Siga o TNOnline no Google News