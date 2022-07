Criança vai brincar em córrego e encontra corpo no Paraná

Da Redação

Exames de necropsia e DNA devem identificar quem foi a vítima.

Equipes da Polícia Militar (PM) foram acionadas, na tarde desta sexta-feira (22), para investigar o aparecimento de um corpo em um arroio no Santa Lúcia, região do Jardim Carvalho, em Ponta Grossa. O cadáver foi encontrado por uma criança que brincava no entorno do córrego.

A PM acionou a Polícia Criminalística para examinar o local e o Instituto Médico Legal (IML) realizou recolhimento do corpo. Exames de necropsia e DNA devem identificar quem foi a vítima.

Homem é encontrado morto em terreno baldio em Ponta Grossa

Um homem de identidade não revelada foi encontrado morto em um terreno baldio, na tarde desta quinta-feira (21), na rua Joanito Costa Ribeiro, no Jardim Ibirapuera, região do Cará-Cará, em Ponta Grossa. A Polícia Militar isolou o local e aguarda a chegada da Polícia Criminalística. Vítima estava com ferimentos na cabeça.

Segundo informações apuradas pelo Portal aRede apontam que populares identificaram um homem caído no terreno baldio e acionaram equipes do Samu. Chegando no local, os socorristas viram o corpo coberto e somente a cabeça para fora. A equipe confirmou que a vítima já estava em óbito e apresentava ferimentos na cabeça. A Polícia Militar isolou o local e o Instituto Médico Legal (IML) é aguardado para fazer a remoção do corpo para a realização de exames de necropsia.

